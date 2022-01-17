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Родители застреленной под Тулой девочки: «Мы хотим справедливого суда»

Родители застреленной под Тулой девочки: «Мы хотим справедливого суда»

Сам стрелок признает вину частично — только в том, что хранил оружие. Остальное, по его словам, он не помнит.

Сегодня, 17 января, в Тульском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 69-летнего жителя щекинской деревни Панарино Виктора Денисова. Пенсионер обвиняется в убийстве малолетней, хулиганстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия.
 
По версии следователей СУ СКР по Тульской области, 8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжёлые ранения.
 
В зале суда впервые присутствуют потерпевшие — родители застреленной Эвелины Шапоченко.
 
— Мы хотим справедливого суда над этим человеком, — сказали они перед заседанием.
 
Обвиняемый в очередной раз выразил протест против присутствия прессы на заседаниях, но суд снова не поддержал позицию Денисова.
 
 
Среди потерпевших — еще двое жителей деревни Панарино. Денисов сначала стрелял в воздух и причинил им тем самым моральный вред.
 
На момент публикации новости прокурор зачитывает обвинительное заключение. Когда прокурор озвучил повреждения ребенка, родители заплакали.
 
Денисов признал вину частично — только в том, что хранил оружие. Остальное, по его словам, он не помнит.
 
Заседание продолжается.
 
Все подробности этой трагедии — в нашем сюжете.
 
Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
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Авторы: Артем Жильцов, Кристина Вернигорина
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:20 +3
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