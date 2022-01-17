Myslo запускает новый конкурс «беременных» фото

Фотосессии беременности плотно вошли в наши жизни. Многие стремятся запечатлеть волшебные моменты ожидания: оставляют снимки для семейного архива, создают красивые книги на память, делятся любимыми кадрами в соцсетях. Мы придумали еще одно применение для этих фото: конкурс Myslo «9 месяцев»!

С 17 января по 3 февраля в специальный конкурсный фотоальбом мы принимаем фотографии, на которых вы в счастливом ожидании своего малыша (или малышей, кому как повезло).

Подробнее об условиях участия читайте здесь.

С 4 по 10 февраля состоится голосование среди зарегистрированных пользователей портала.

На кону фантастический приз — фотосессия с ребенком от профессионального фотографа!

Итоги конкурса будут подведены 11 февраля.

Делитесь своими архивными снимками и участвуйте в розыгрыше новой фотоистории для своей семьи.

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