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Тульский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Тульский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Угроза поступила на официальный адрес электронной почты.

Ранее мы сообщали об эвакуации сотрудников Тульского областного суда. Как прокомментировали в пресс-службе Управления Судебного департамента региона, причиной стало электронное письмо, поступившее в 14.00 на официальный адрес электронной почты.
 
«Аппарат суда был извещен об эвакуации, и в 14.30 судьи, сотрудники суда, посетители и участники судебных процессов покинули здание суда до проведения необходимых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в пресс-службе.
 
Напомним, также днем 12 января эвакуировали посетителей и сотрудников 20-го арбитражного апелляционного суда, который находится на ул. Менделеевской в Туле.
 
Предположительно, это тоже произошло из-за сообщения о минировании.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:52 +1
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