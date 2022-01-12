Тульский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ранее мы сообщали об эвакуации сотрудников Тульского областного суда. Как прокомментировали в пресс-службе Управления Судебного департамента региона, причиной стало электронное письмо, поступившее в 14.00 на официальный адрес электронной почты.

«Аппарат суда был извещен об эвакуации, и в 14.30 судьи, сотрудники суда, посетители и участники судебных процессов покинули здание суда до проведения необходимых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, также днем 12 января эвакуировали посетителей и сотрудников 20-го арбитражного апелляционного суда, который находится на ул. Менделеевской в Туле.

Предположительно, это тоже произошло из-за сообщения о минировании.