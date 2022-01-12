В Туле эвакуировали областной суд
На месте работают экстренные службы.
Днем 12 января к зданию Тульского областного суда прибыли медики, пожарные и городская служба спасения. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, сотрудников суда вывели из здания без объяснения причины.
По предварительной информации, эвакуацию организовали из-за анонимного сообщения о том, что в здании суда может находиться взрывоопасный предмет.
На момент публикации новости на месте происшествия дежурят медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.
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