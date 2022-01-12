В Туле эвакуировали областной суд

Днем 12 января к зданию Тульского областного суда прибыли медики, пожарные и городская служба спасения. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, сотрудников суда вывели из здания без объяснения причины.

По предварительной информации, эвакуацию организовали из-за анонимного сообщения о том, что в здании суда может находиться взрывоопасный предмет.

На момент публикации новости на месте происшествия дежурят медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.