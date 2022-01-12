новости
новости
Регистрация
В Туле эвакуировали областной суд

В Туле эвакуировали областной суд

На месте работают экстренные службы.

Днем 12 января к зданию Тульского областного суда прибыли медики, пожарные и городская служба спасения. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, сотрудников суда вывели из здания без объяснения причины.
 
 
По предварительной информации, эвакуацию организовали из-за анонимного сообщения о том, что в здании суда может находиться взрывоопасный предмет.
 
На момент публикации новости на месте происшествия дежурят медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:59 +4
Другие статьи по темам
Событие
эвакуацияпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин о новой волне ковида в Тульской области: «У нас есть две недели, чтобы подготовиться к угрозе»
Алексей Дюмин о новой волне ковида в Тульской области: «У нас есть две недели, чтобы подготовиться к угрозе»
Из-за снегопада ГИБДД просит тульских водителей воздержаться от поездок на личном транспорте
Из-за снегопада ГИБДД просит тульских водителей воздержаться от поездок на личном транспорте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.