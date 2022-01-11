В Туле торопыжка на Nissan Note врезался в трамвай и собрал пробку

Фото: garik_tulskiy

Утром 11 января рядом с ТЦ «РИО» произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, примерно в 6.40 водитель субкомпактвэна Nissan Note проигнорировал занос задней части трамвая на 1,5 м.

«Решил протиснуться, но не смог. В результате — огромная пробка в Пролетарском районе и толпа недовольных пассажиров, вынужденных идти пешком до работы. В кои-то веки решил поехать на трамвае, и на тебе…», — отметил автор снимка.