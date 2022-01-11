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В Туле торопыжка на Nissan Note врезался в трамвай и собрал пробку
Фото: garik_tulskiy

В Туле торопыжка на Nissan Note врезался в трамвай и собрал пробку

По словам очевидца, некоторым пассажирам пришлось идти на работу пешком.

Утром 11 января рядом с ТЦ «РИО» произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, примерно в 6.40 водитель субкомпактвэна Nissan Note проигнорировал занос задней части трамвая на 1,5 м.
 
«Решил протиснуться, но не смог. В результате — огромная пробка в Пролетарском районе и толпа недовольных пассажиров, вынужденных идти пешком до работы. В кои-то веки решил поехать на трамвае, и на тебе…», — отметил автор снимка.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:32 +4
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