Тулячка не стала работать в областной больнице и задолжала Минздраву 366 тысяч рублей
Эту сумму она должна выплатить ведомству за неисполнение обязательств по договору целевого обучения.
Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску регионального Минздрава к местной жительнице. В 2014 году ведомство направило тулячку на целевое обучение в столичный медуниверситет им.
С октября 2014-го по август 2020 года министерство выплатило девушке 216 тысяч рублей в качестве стипендии. После завершения обучения молодому врачу предложили устроиться в Тульскую областную клиническую больницу. Однако девушка ответила, что самостоятельно обращалась туда, но ей сообщили, что вакантных мест нет, поэтому она трудоустроилась в другом месте.
Учитывая, что ответчица в одностороннем порядке отказалась от исполнения всех принятых на себя по договору о целевом обучении обязательств, в том числе в части трудоустройства в учреждение по окончании обучения, Минздрав попросил взыскать с неё выплаченную стипендию, штраф и проценты за использование денежных средств.
Суд частично удовлетворил требования ведомства, обязав тулячку выплатить 366 тысяч рублей и госпошлину — 6860 рублей.