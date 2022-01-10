Тулячка не стала работать в областной больнице и задолжала Минздраву 366 тысяч рублей

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Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску регионального Минздрава к местной жительнице. В 2014 году ведомство направило тулячку на целевое обучение в столичный медуниверситет им. И. М. Сеченова .

С октября 2014-го по август 2020 года министерство выплатило девушке 216 тысяч рублей в качестве стипендии. После завершения обучения молодому врачу предложили устроиться в Тульскую областную клиническую больницу. Однако девушка ответила, что самостоятельно обращалась туда, но ей сообщили, что вакантных мест нет, поэтому она трудоустроилась в другом месте.

Учитывая, что ответчица в одностороннем порядке отказалась от исполнения всех принятых на себя по договору о целевом обучении обязательств, в том числе в части трудоустройства в учреждение по окончании обучения, Минздрав попросил взыскать с неё выплаченную стипендию, штраф и проценты за использование денежных средств.

Суд частично удовлетворил требования ведомства, обязав тулячку выплатить 366 тысяч рублей и госпошлину — 6860 рублей.