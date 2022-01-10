новости
новости
Регистрация
На новогодних праздниках тульские таможенники проверили 217 партий товаров
Фото: пресс-служба Тульской таможни

На новогодних праздниках тульские таможенники проверили 217 партий товаров

Большая часть из них поступила на Новомосковский таможенный пост.

Тульской таможней в период новогодних праздников была завершена таможенная процедура таможенного транзита в отношении 217 партий товаров, доставленных в Тульскую и Рязанскую области.

172 партии товаров поступили на Новомосковский таможенный пост, 34 — на Рязанский. На ввоз товаров и въезд транспортных средств на территорию Особой экономической зоны «Узловая» зарегистрировано 20 уведомлений, на вывоз товаров и выезд транспортных средств выдано 25 разрешений.

Работа таможенных постов в праздничные дни была организована таким образом, чтобы минимизировать административные и временные издержки бизнеса.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:09 −1
Другие статьи по темам
Событие
Тульская таможнятаможенные постытовары
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболисты «Арсенала» улетели на сборы в Турцию
Футболисты «Арсенала» улетели на сборы в Турцию
В Туле торопыжка на Nissan Note врезался в трамвай и собрал пробку
В Туле торопыжка на Nissan Note врезался в трамвай и собрал пробку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.