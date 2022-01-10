На новогодних праздниках тульские таможенники проверили 217 партий товаров

Фото: пресс-служба Тульской таможни

Большая часть из них поступила на Новомосковский таможенный пост.

Тульской таможней в период новогодних праздников была завершена таможенная процедура таможенного транзита в отношении 217 партий товаров, доставленных в Тульскую и Рязанскую области.

172 партии товаров поступили на Новомосковский таможенный пост, 34 — на Рязанский. На ввоз товаров и въезд транспортных средств на территорию Особой экономической зоны «Узловая» зарегистрировано 20 уведомлений, на вывоз товаров и выезд транспортных средств выдано 25 разрешений.

Работа таможенных постов в праздничные дни была организована таким образом, чтобы минимизировать административные и временные издержки бизнеса.