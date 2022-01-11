В деревне Старое Басово при пожаре спасли женщину-инвалида и ребенка

фото: Сергей Стариков, ГУ МЧС России по региону

Днем 11 января в деревне Старое Басово произошел серьезный пожар. О том, что горит частный двухэтажный коттедж, в МЧС сообщили очевидцы. К приезду спасателей, строение горело открытым пламенем. К этому времени соседи вывели из горящего дома женщину-инвалида и ребенка.

На момент публикации новости на месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Угрозы распространения огня нет. По информации Myslo, женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Причину пожара установят специалисты.