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Улицы Тулы от снега расчищают 270 человек и 150 единиц техники
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Улицы Тулы от снега расчищают 270 человек и 150 единиц техники

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева эта работа ведется в усиленном режиме.

На расчистку дорог и тротуаров, общественных пространств, поселений Большой Тулы вышли порядка 150 единиц техники, а также 270 рабочих АО «Спецавтохозяйство» и «Сервисного центра города Тулы».

Помимо проезжей части, рабочие расчищают подземные пешеходные переходы, трамвайные пути и подходы к остановкам общественного транспорта. Особое внимание уделяется спускам и подъемам.

Ночью сотрудники «Спецавтохозяйства» вывозили снег с Демидовской плотины и с Демидовского путепровода. Работы продолжаются на Восточном обводе и на площади Ленина и в других районах города.

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