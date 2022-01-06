Улицы Тулы от снега расчищают 270 человек и 150 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации Тулы

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева эта работа ведется в усиленном режиме.

На расчистку дорог и тротуаров, общественных пространств, поселений Большой Тулы вышли порядка 150 единиц техники, а также 270 рабочих АО «Спецавтохозяйство» и «Сервисного центра города Тулы».

Помимо проезжей части, рабочие расчищают подземные пешеходные переходы, трамвайные пути и подходы к остановкам общественного транспорта. Особое внимание уделяется спускам и подъемам.

Ночью сотрудники «Спецавтохозяйства» вывозили снег с Демидовской плотины и с Демидовского путепровода. Работы продолжаются на Восточном обводе и на площади Ленина и в других районах города.