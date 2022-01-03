Александр Перепелкин покидает пост тренера «Тулицы»

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Александр Перепелкин обратился к совету волейбольного клуба «Тулица» с просьбой о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Руководство пошло навстречу тренеру.

- Мы благодарим Александра Николаевича за 3,5 года, проведенных в «Тулице», и желаем удачи в дальнейшей карьере, — сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, Перепелкин возглавил тульский клуб в июне 2018 года. Под его руководством «Тулица» вышла в Суперлигу.