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На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга

На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга

Мужчина не справился с управлением.

1 января на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП с участием автомобиля службы каршеринга. По предварительной информации, мужчина за рулем следовавшего в направлении от Городского переулка Volkswagen Polo не справился с управлением, зацепил обочину и автомобиль перевернулся на крышу.

Пострадавших в результате происшествия нет. У водителя есть внешние признаки опьянения, в том числе запах алкоголя изо рта.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники Госавтоинспекции и оператор каршеринга оперативно установили личность лихача, который едва не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на Восточном обводе в Туле.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, за нарушение правил маневрирования на водителя составлен административный протокол по ст. 12.14 КоАП РФ (штраф 500 рублей). Кроме того, оператор каршеринга выставил владельцу аккаунта штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проводят массовые проверки водителей каршеринга, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений.

Сотрудники ГИБДД все чаще выявляют нарушения, допущенные водителями арендованных машин. С начала года к ответственности привлечено 425 человек. В большинстве случаев — за грубые нарушения, приводящие к ДТП. 65 человек сели за руль каршеринговых машин в нетрезвом состоянии.

В 2021 году в Тульской области произошло 9 ДТП с участием арендованных машин, в которых 4 человека погибли и 11 получили различные травмы. Вечером 21 ноября в Мясново 20-летний молодой человек на арендованной Toyota Rav 4 не пропустил Opel Astra под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП скончалась 66-летняя пассажирка «Опеля».

Через день пьяный на каршеринговой иномарке снёс фонарный столб и протаранил гараж. Ещё одна смертельная авария произошла накануне: 20 декабря на Новомосковском шоссе столкнулись Hyundai Accent и Volkswagen Polo, принадлежащий службе каршеринга.

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На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 1
На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 2
На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 3
На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 4
На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 5
На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 6
На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 7
На ул. Рязанской пьяный перевернулся на автомобиле каршеринга, Фото: 8
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:20 +13
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