новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: водителя «бешеного» каршерингового авто оштрафовали на 10,5 тысяч рублей

«Накажи автохама»: водителя «бешеного» каршерингового авто оштрафовали на 10,5 тысяч рублей

Один штраф от ГИБДД и один — от оператора сервиса.

Сотрудники ГИБДД и оператор каршеринга оперативно установили личность лихача, который едва не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на Восточном обводе в Туле.
 
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, за нарушение правил маневрирования на водителя составлен административный протокол по ст. 12.14 КоАП РФ (штраф 500 рублей). Кроме того, оператор каршеринга выставил владельцу аккаунта штраф в размере 10 тысяч рублей.
 

 
Напомним, читатель Юрий прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. На записи — автомобиль каршеринга, водитель которого едва не спровоцировал дорожную аварию с труднопредсказуемыми последствиями.
 
«Снято на Восточном обводе. Водитель каршеринга чуть не сбил, если бы я не притормозил. За рулем сидели какие-то иностранцы. Номер машины А851ОР799RUS», — уточнил автор.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: нагло и неспешно прокатился по встречной
Дежурная часть
«Накажи автохама»: нагло и неспешно прокатился по встречной
сегодня, в 07:46, 18 1394 0
«Накажи автохама»: в Туле опять засняли «бешеный» каршеринговый автомобиль
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Туле опять засняли «бешеный» каршеринговый автомобиль
вчера, в 12:31, 42 2663 5
Тульская Госавтоинспекция наказала двух автохамов из спецрубрики Myslo
Жизнь Тулы и области
Тульская Госавтоинспекция наказала двух автохамов из спецрубрики Myslo
вчера, в 08:25, 58 3187 7
«Накажи автохама»: уж повернул, так повернул…
Дежурная часть
«Накажи автохама»: уж повернул, так повернул…
27 декабря, в 14:47, 36 2337 6
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:24 +4
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутата Тульской областной Думы обвиняют в хищении 230 млн рублей
Депутата Тульской областной Думы обвиняют в хищении 230 млн рублей
Арена виртуальной реальности WARPOINT ARENA открылась в Туле
Арена виртуальной реальности WARPOINT ARENA открылась в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.