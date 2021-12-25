Госавтоинспекция: виновник ночного массового ДТП в Туле не имеет водительских прав

Водителя задержали через несколько часов после аварии.

Массовое ДТП произошло сегодня ночью, 25 декабря, на ул. Вильямса в Туле.

Напомним , по предварительной информации, во втором часу Daewoo Nexia протаранил восемь припаркованных машин. Повреждения получили стоявшие напротив дома № 22-А Hyundai Solaris, «Нива», Skoda Octavia, Daweoo Matiz, Chevrolet Lacetti, Hyundai Accent, Kia Rio и Honda. К моменту приезда сотрудников ГИБДД виновник массовой аварии сбежал с места происшествия.

Изначально собственник Daewoo заявил полицейским, что сдал свою машину в аренду человеку, который охраняет точку продажи новогодних елок и не должен на ней ездить.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении 38-летнего водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (не имеющий права управления транспортным средством); по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.