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Госавтоинспекция: виновник ночного массового ДТП в Туле не имеет водительских прав

Госавтоинспекция: виновник ночного массового ДТП в Туле не имеет водительских прав

Водителя задержали через несколько часов после аварии.

Массовое ДТП произошло сегодня ночью,  25 декабря, на ул. Вильямса в Туле.
 
Напомним, по предварительной информации, во втором часу Daewoo Nexia протаранил восемь припаркованных машин. Повреждения получили стоявшие напротив дома № 22-А Hyundai Solaris, «Нива», Skoda Octavia, Daweoo Matiz, Chevrolet Lacetti, Hyundai Accent, Kia Rio и Honda. К моменту приезда сотрудников ГИБДД виновник массовой аварии сбежал с места происшествия.
 
Изначально собственник Daewoo заявил полицейским, что сдал свою машину в аренду человеку, который охраняет точку продажи новогодних елок и не должен на ней ездить.
 
Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении 38-летнего водителя составлены протоколы об административных правонарушениях  по части 1 статьи 12.7 КоАП  РФ (не имеющий права управления транспортным средством); по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:05 +6
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