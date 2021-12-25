Фото: Зураб
В Туле трамвай поехал в разные стороны и врезался в остановку
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Пользователь Зураб сообщил корреспонденту Myslo, что на трамвайном кольце, которое находится на Одоевском шоссе в Туле произошло необычное ДТП. На присланных им снимках видно, что задняя и передняя части трамвая поехали по разным рельсам. Из-за этого транспортное средство развернуло и оно столкнулось с остановкой.
На момент публикации новости информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Причину случившегося предстоит установить специалистам.
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