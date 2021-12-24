В Узловой вынесли приговор по ДТП с участием коровы

Из-за животного автомобиль выехал на встречку и врезался в другую машину. Водителю назначили год ограничения свободы и обязали выплатить ущерб.

Жителю Узловского района вынесли приговор за необычное ДТП, которое спровоцировала корова на проезжей части. 36-летнего мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Авария произошла в октябре прошлого года. Мужчина ехал на своей Lada Priora из Узловой в сторону Богородицка и, как установлено, двигался с превышением разрешенной на этом участке скорости. Внезапно на дороге появилась корова. Водитель нажал на тормоза, уходя от столкновения выехал на встречку и там врезался в Kia Rio. Корову, кстати, тоже задел.

В ДТП пострадали оба автовладельца и пассажир виновника происшествия. Вред здоровью водителя Kia Rio расценили как тяжкий.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, виновным в аварии признали водителя Lada Priora. Ему назначили год ограничения свободы и на три года запретили управлять транспортными средствами. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны и взыскал с мужчины 600 тысяч рублей в виде компенсации причиненного им вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.