новости
новости
Регистрация
В Узловой вынесли приговор по ДТП с участием коровы

В Узловой вынесли приговор по ДТП с участием коровы

Из-за животного автомобиль выехал на встречку и врезался в другую машину. Водителю назначили год ограничения свободы и обязали выплатить ущерб.

Жителю Узловского района вынесли приговор за необычное ДТП, которое спровоцировала корова на проезжей части. 36-летнего мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Авария произошла в октябре прошлого года. Мужчина ехал на своей Lada Priora из Узловой в сторону Богородицка и, как установлено, двигался с превышением разрешенной на этом участке скорости. Внезапно на дороге появилась корова. Водитель нажал на тормоза, уходя от столкновения выехал на встречку и там врезался в Kia Rio. Корову, кстати, тоже задел.

В ДТП пострадали оба автовладельца и пассажир виновника происшествия. Вред здоровью водителя Kia Rio расценили как тяжкий.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, виновным в аварии признали водителя Lada Priora. Ему назначили год ограничения свободы и на три года запретили управлять транспортными средствами. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны и взыскал с мужчины 600 тысяч рублей в виде компенсации причиненного им вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияприговордтп с участием животного
Место
Тульская областьУзловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Магазин «Домашний Очаг»: покупайте газовое оборудование и получайте подарки
Магазин «Домашний Очаг»: покупайте газовое оборудование и получайте подарки
«Зачем сажать деревья под провода?»: туляков волнует судьба саженцев на улице Тимирязева
«Зачем сажать деревья под провода?»: туляков волнует судьба саженцев на улице Тимирязева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.