«Зачем сажать деревья под провода?»: туляков волнует судьба саженцев на улице Тимирязева

В рубрике «Смените это немедленно!» новое сообщение. На этот раз исправить проблему не так-то просто. И надо ли? Выяснил Myslo.

«Очередной «прикол»: этой осенью на ул. Тимирязева высадили деревья. Точно под провода. Как они будут расти? Зачем это всё?» — написал нам в рубрику туляк Дмитрий Васин.

Myslo вспомнил историю с этими деревьями. Раньше на этом месте росли старые тополя. Летом 2021 года их массово спилили. Возмущенные жители подняли шум:

В главном управлении по Центральному территориальному округу рассказали: тополя были старыми, аварийными. И запланировали на этом месте посадку саженцев-крупномеров.

Деревья посадили. Вот так:

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Myslo спросил у администрации, что будет с саженцами, когда они станут взрослыми большими деревьями. Как пояснили в главном управлении по Центральному территориальному округу, деревья на этом участке улицы Тимирязева высаживали именно с учетом стеснённых условий. Там посадили низкорослые красные клёны. Провода им мешать не будут.

Не одних же автохамов нам прославлять и порицать! Myslo запустил проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город. А мы разберемся — по делу замечание или нет.

Присылайте фото и описание в Whatsap или Telegram по номеру +79585704739.