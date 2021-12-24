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Туляков приглашают на концерт группы «САДко»

Туляков приглашают на концерт группы «САДко»

5 января в Городском концертном зале пройдет сольный концерт группы «САДко». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Группа, созданная выпускниками Гнесинки, как самостоятельный коллектив работает с 2010 года. Основу репертуара составляют авторские песни. Именно это отличает их от многих других артистов. Они ничего не навязывают слушателям, делают то, что любят, и получают от этого удовольствие.

Высокий профессионализм, добрые песни в сочетании с чистыми душами российской глубинки (все три солиста родом из деревень), искренняя любовь к зрителю и преданность своему делу создают ту ауру обаяния, которая окутывает зал во время концерта. Встреча с группой — это всегда праздник. Так не отказывайте себе в удовольствии и приходите на их сольный концерт.

Вы можете купить билеты онлайн:

 

Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:51 0
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