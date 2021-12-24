Туляков приглашают на концерт группы «САДко»

Группа, созданная выпускниками Гнесинки, как самостоятельный коллектив работает с 2010 года. Основу репертуара составляют авторские песни. Именно это отличает их от многих других артистов. Они ничего не навязывают слушателям, делают то, что любят, и получают от этого удовольствие.

Высокий профессионализм, добрые песни в сочетании с чистыми душами российской глубинки (все три солиста родом из деревень), искренняя любовь к зрителю и преданность своему делу создают ту ауру обаяния, которая окутывает зал во время концерта. Встреча с группой — это всегда праздник. Так не отказывайте себе в удовольствии и приходите на их сольный концерт.

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