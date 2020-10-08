В Туле депутат на BMW пытался скрыться от инспекторов ГИБДД

Фото со страницы Александра Бороненко в ВК.

Водитель на глазах у гаишников грубо нарушил ПДД, повернув через две сплошные.

В Туле на ул. Болдина экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW, который грубо нарушил ПДД, повернув через двойную сплошную полосу.

Полицейские приняли меры для остановки нарушителя. Но, увидев автомобиль Госавтоинспекции, водитель иномарки увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудникам ГИБДД всё же удалось остановить машину.

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в ходе разбирательства выяснилось, что водитель находился за рулем с просроченным полисом ОСАГО. Кроме того, передние стекла BMW были слишком затонированы.

По нашей информации, этот водитель — депутат Тульской гордумы Александр Бороненко. На нарушителя составлены административные протоколы по ст. 12.5, 12.37 и 12.16 КоАП РФ.