новости
новости
Регистрация
В Туле депутат на BMW пытался скрыться от инспекторов ГИБДД
Фото со страницы Александра Бороненко в ВК.

В Туле депутат на BMW пытался скрыться от инспекторов ГИБДД

Водитель на глазах у гаишников грубо нарушил ПДД, повернув через две сплошные.

В Туле на ул. Болдина экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль BMW, который грубо нарушил ПДД, повернув через двойную сплошную полосу.
 
Полицейские приняли меры для остановки нарушителя. Но, увидев автомобиль Госавтоинспекции, водитель иномарки увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудникам ГИБДД всё же удалось остановить машину.
 
Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в ходе разбирательства выяснилось, что водитель находился за рулем с просроченным полисом ОСАГО. Кроме того, передние стекла BMW были слишком затонированы.
 
По нашей информации, этот водитель — депутат Тульской гордумы Александр Бороненко. На нарушителя составлены административные протоколы по ст. 12.5, 12.37 и 12.16 КоАП РФ.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:58 +19
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ГИБДДУМВДнарушительдепутат

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как оформить документы на дом по всем правилам
Как оформить документы на дом по всем правилам
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле: фоторепортаж
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.