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«Пешехам»: дождалась красного и побежала под машины
Стоп-кадр из видео

«Пешехам»: дождалась красного и побежала под машины

Продолжаем публиковать материалы читателей в рубрику «Накажи автохама».

Пользователь A-t-o-s разместил в блогах на Myslo запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе пешеходного перехода, который находится напротив дома № 165 по ул. Кирова в Туле.
 
Автор обратил внимание на то, что девушка (или женщина) спокойно подошла к переходу, пока для пешеходов горел зеленый, и лишь поправила сумку. А когда загорелся красный — бросилась на противоположную сторону дороги.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото, присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:52 +3
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