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Более 30 тысяч туляков не могут выехать за границу из-за долгов
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Более 30 тысяч туляков не могут выехать за границу из-за долгов

Узнать о своих долгах все желающие смогут 24 декабря в здании Московского вокзала.

В преддверии новогодних праздников многие туляки планируют поездки за рубеж, однако планы могут нарушиться из-за наличия задолженностей по исполнительным производствам. Основанием для ограничения должника в праве на выезд может послужить долг на общую сумму более 30 тысяч рублей.

В рамках исполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, ущерба или морального вреда, причиненного преступлением, а также в случае истечения двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований судебный пристав-исполнитель ввести ограничение при сумме долга более 10 тысяч рублей.

По словам руководителя УФССП России по Тульской области Эдуарда Кононова, ограничение на выезд имеют более 30 тысяч жителей региона. В рамках акции «Узнай о своих долгах» в зале ожидания Московского вокзала 24 декабря, с 14.00 до 16.30, будет работать мобильный пункт ФССП России.

Судебные приставы расскажут всем желающим, как узнать о наличии задолженности и оплатить её, а также ответят на все вопросы.

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