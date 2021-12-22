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В поселке Рудаково загорелся жилой дом: внутри может быть человек

В поселке Рудаково загорелся жилой дом: внутри может быть человек

На месте происшествия работают пять пожарных расчётов.

Как сообщает корреспондент Myslo, в среду 22 декабря, на ул. Школьной в пос. Рудаково загорелся частный дом. К моменту приезда огнеборцев постройка полыхала открытым пламенем.

По словам соседей, внутри может находиться мужчина. Сообщение о возгорании поступило примерно в 17.20, на месте происшествия работают пять пожарных расчётов. На момент публикации справиться с огнём им пока не удалось.

 

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:55 0
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