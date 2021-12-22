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Туляк предлагал школьницам поговорить про интим и присылал в личку порно

Туляк предлагал школьницам поговорить про интим и присылал в личку порно

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

В Туле 20-летний молодой человек обвиняется в незаконном обороте порнографических материалов и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

По информации Myslo, обвиняемый, который нигде не работал и не учился, переписывался со школьницами [возраст потерпевших — от 12 до 14 лет] в соцсетях. Парень предлагал девочкам поговорить на интимные темы и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же присылал им порнофильмы. Всего в уголовном деле насчитывается 9 эпизодов.

Следующее заседание по данному делу состоится 27 декабря.

Напомним, ранее мы писали про студента ТулГУ, которого осудили за рассылку порнокартинок. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:50 0
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