В Ефремове полицейские задержали кладбищенских воров

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В дежурную часть МО МВД России «Ефремовский» поступило заявление от 65-летней женщины. Пенсионерка рассказала, что с могилы её родственника, находящейся на городском кладбище, украдена чугунная ограда.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали воров — ими оказались нигде не работающие и ранее судимые молодые люди 2000 и 2002 годов рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, от злоумышленников получены признательные показания, похищенная ограда изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.