Среди туляков выберут присяжных заседателей

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Списки кандидатов в присяжные заседатели региона формируются на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года.

В соответствии с федеральным законодательством администрация Тулы составляет списки кандидатов в присяжные заседатели на период с 2022 по 2026 годы для работы Тульского областного суда, Московского окружного и Тульского гарнизонного военных судов, районных судов Тулы и Ленинского районного суда Тульской области.

Участие в осуществлении правосудия граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом. Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются путем случайной выборки. Туляки, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, получат письменные уведомления.