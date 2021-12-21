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Очевидец смертельного ДТП с машиной каршеринга: «Его занесло на скользкой дороге»

Очевидец смертельного ДТП с машиной каршеринга: «Его занесло на скользкой дороге»

Водитель Volkswagen Polo скончался на месте происшествия.

Автоавария с участием автомобиля Volkswagen Polo сервиса каршеринга и Hyundai Accent произошла на глазах очевидца Максима Шипилова. Мужчина предположил, что Volkswagen занесло на скользкой дороге и вынесло на полосу встречного движения.
 
«Четверо пострадавших было, одного сильно зажало в машине. Остальные вышли, окровавленные. Положили их на снег, укутали аккуратно. Какую помощь могли, оказали им до приезда бригады медиков. Один погиб — пытались откачать его, вытащили из машины, но он уже не реагировал. Медики и МЧС пытались его реанимировать. Бесполезно. Погиб», — рассказал очевидец корреспонденту Myslo.
 

 
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Автор: Сергей Стариков
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