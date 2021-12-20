На минувших выходных 37 туляков сели за руль «под градусом»

За прошедшие выходные сотрудники тульской Госавтоинспекции задержали 37 нетрезвых водителей – 18 из них сели пьяными за руль, а 17 отказались от прохождения медосвидетельствования. Два водителя ранее уже задерживались за аналогичное нарушение, теперь им грозит уголовная ответственность.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: вождение в нетрезвом виде – одно из самых серьёзных нарушений ПДД. За него предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления сроком от полутора до двух лет.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вам достоверно известно о факте «пьяной езды» – не оставайтесь равнодушными, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД! Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!