На минувших выходных 37 туляков сели за руль «под градусом»
Двоим грозит уголовная статья – ранее их уже задерживали за пьяную езду.
За прошедшие выходные сотрудники тульской Госавтоинспекции задержали 37 нетрезвых водителей – 18 из них сели пьяными за руль, а 17 отказались от прохождения медосвидетельствования. Два водителя ранее уже задерживались за аналогичное нарушение, теперь им грозит уголовная ответственность.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: вождение в нетрезвом виде – одно из самых серьёзных нарушений ПДД. За него предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления сроком от полутора до двух лет.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вам достоверно известно о факте «пьяной езды» – не оставайтесь равнодушными, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД! Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Номер для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.