Депутаты предложили ужесточить для силовиков наказание за пытки

Проект закона пока не опубликован на сайте Госдумы.

Председатели комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который ужесточает наказание за пытки со стороны силовиков. Об этом сообщает «Интерфакс», уточняя, что документ пока не опубликован на сайте парламента.

— Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких, — заявил Крашенинников. — Сейчас за принуждение к даче показаний (статья 302) грозит до восьми лет колонии, а за превышение должностных полномочий (статья 286 УК) можно получить до 10 лет заключения.

Депутат добавил, что в статью 302 УК хотят добавить упоминание «сотрудника правоохранительного органа», что позволит наказывать за пытки в том числе тюремщиков. Сейчас в этой статье идет речь только о давлении со стороны следователя или дознавателя.

— Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями, — отметил Крашенинников.

Напомним, нынешней осенью правозащитный проект Gulagu.net опубликовал более десяти видеозаписей с изнасилованиями и пытками заключенных в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Ролики были записаны на служебные видеорегистраторы сотрудников ФСИН.