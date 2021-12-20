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Депутаты предложили ужесточить для силовиков наказание за пытки

Депутаты предложили ужесточить для силовиков наказание за пытки

Проект закона пока не опубликован на сайте Госдумы.

Председатели комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который ужесточает наказание за пытки со стороны силовиков. Об этом сообщает «Интерфакс», уточняя, что документ пока не опубликован на сайте парламента.
 
— Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких, — заявил Крашенинников. — Сейчас за принуждение к даче показаний (статья 302) грозит до восьми лет колонии, а за превышение должностных полномочий (статья 286 УК) можно получить до 10 лет заключения.
 
Депутат добавил, что в статью 302 УК хотят добавить упоминание «сотрудника правоохранительного органа», что позволит наказывать за пытки в том числе тюремщиков. Сейчас в этой статье идет речь только о давлении со стороны следователя или дознавателя.
 
— Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями, — отметил Крашенинников.
 
Напомним, нынешней осенью правозащитный проект Gulagu.net опубликовал более десяти видеозаписей с изнасилованиями и пытками заключенных в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Ролики были записаны на служебные видеорегистраторы сотрудников ФСИН.
 

 

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