В Тульской области заключенный заявил, что его пытали в колонии «Собачьим вальсом»

В Тульской области инвалид второй группы обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда с ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области в сумме 650 тысяч рублей.

В своем иске мужчина уточняет, что отбывал наказание в указанной колонии, 42 дня находился в ШИЗО. По его словам, за всё указанное время его ни разу не осмотрели медики, из-за чего его здоровье сильно ухудшилось.

По его мнению, условия содержания в камерах ШИЗО не соответствуют нормам пребывания в них инвалидов: в камерах деревянные окна, которые плотно не закрываются, образуется сквозняк.

Истец также заявил, что во время пребывания в ШИЗО администрация исправительного учреждения применяла психологические пытки:

по громкоговорителю очень громко объявляли правила внутреннего распорядка, много раз включали одну и ту же мелодию — «Собачий вальс».

Это всё причинило заключенному нравственные страдания.

Отметим, что мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 5 месяцев в колонии строгого режима.

Из материалов личного дела осужденного следует, что за время отбывания наказания он имел 18 взысканий, три из которых — водворение в ШИЗО.

Тульский областной суд не нашел подтверждения указанных в иске доводов. Апелляционную жалобу мужчины оставили без удовлетворения.