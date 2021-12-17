В Тульской области двое мужчин попались на краже батарей
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Щекино полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
К стражам порядка обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в его дом проникли посторонние и украли чугунные батареи. Сотрудники полиции довольно быстро установили подозреваемых. Ими оказались 33-летний и 26-летний цыгане.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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