В Тульской области двое мужчин попались на краже батарей

В Щекино полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в его дом проникли посторонние и украли чугунные батареи. Сотрудники полиции довольно быстро установили подозреваемых. Ими оказались 33-летний и 26-летний цыгане.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».