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В России утвердили расписание ЕГЭ на 2022 год
Фото из архива Myslo.

В России утвердили расписание ЕГЭ на 2022 год

Расписание опубликовано на сайте Рособрнадзора.

Утверждено расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2022 год.

Проведение ЕГЭ разделили на три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5−20 сентября).

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни (2 и 3 июня соответственно). 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

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