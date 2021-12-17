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На ул. Болдина в Туле столкнулись два такси
Фото: предоставлено очевидцем

На ул. Болдина в Туле столкнулись два такси

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Вечером 17 декабря, на пересечении ул. Болдина и ул. Машинистов в Туле столкнулись два такси. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия. По его словам, на месте происшествия лежит оторванный бампер, а у одной из машин серьезные боковые повреждения.
 
Предположительно, причиной аварии стало то, что один из водителей не предоставил другому преимущество в движении (по ул. Машинистов есть знак «Уступите дорогу»).
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:14 +3
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