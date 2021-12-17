На ул. Болдина в Туле столкнулись два такси

Фото: предоставлено очевидцем

Вечером 17 декабря, на пересечении ул. Болдина и ул. Машинистов в Туле столкнулись два такси. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия. По его словам, на месте происшествия лежит оторванный бампер, а у одной из машин серьезные боковые повреждения.

Предположительно, причиной аварии стало то, что один из водителей не предоставил другому преимущество в движении (по ул. Машинистов есть знак «Уступите дорогу»).

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.