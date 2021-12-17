Интерактивная панель и шлем виртуальной реальности: как выглядит первая модельная библиотека в Туле

Модельная библиотека — это комфортное мультимедийное пространство, в котором традиционные стеллажи с книгами соседствуют с современными электронными сервисами.

Заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман отметила, что библиотека принимает всех желающих:

— Модельная библиотека в Торхово — первая в городе библиотека нового поколения. Надеемся, что она станет центром интересного и информативного досуга жителей Большой Тулы, что здесь будет комфортно находиться людям всех возрастов. В следующем году мы планируем реализовать еще один большой проект — открыть молодежную библиотеку на ул. Болдина, в самом сердце студенческой жизни.

Заведующий Торховской поселковой модельной библиотекой Дарья Урюпина провела для гостей презентацию. Она рассказала, как функционируют зоны для чтения, отдыха, работы на компьютере, игр (включает в себя настольные активности, интерактивную панель, шлем виртуальной реальности).

Торховская поселковая библиотека стала победителем дополнительного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В 2020 году в библиотеке за счет муниципальных средств был проведен капитальный ремонт, и в 2021 году в рамках федерального проекта «Культура» на модернизацию библиотеки было выделено пять миллионов рублей.

После модернизации изменилось внутреннее пространство библиотеки. Было установлено современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная, мультимедийная, звуковая и копировальная техника. Книжный фонд библиотеки почти полностью обновился. Появилась возможность выхода в интернет и работы с ресурсами Национальной Электронной Библиотеки. Помещения стали доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Адрес библиотеки: п. Торхово, ул. Центральная, д. 24.