В Тульской области ищут очевидцев ДТП с двумя легковушками и самосвалом

Фото из архива MySlo

25 ноября там столкнулись отечественная «Лада», Skoda Octavia и самосвал Renault Premium. По предварительным данным,22-летний водитель легковой иномарки столкнулся сначала с «Ладой», а затем с грузовиком.

По данным региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали 42-летний водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир.

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