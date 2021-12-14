Фото из архива MySlo
В Тульской области ищут очевидцев ДТП с двумя легковушками и самосвалом
Авария произошла на 28-м километре автодороги «Тула – Белев».
25 ноября там столкнулись отечественная «Лада», Skoda Octavia и самосвал Renault Premium. По предварительным данным,22-летний водитель легковой иномарки столкнулся сначала с «Ладой», а затем с грузовиком.
По данным региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали 42-летний водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир.
Если вы стали очевидцем ДТП или у вас есть запись с видеорегистратора, звоните по телефонам 8(950)928-81-84 и 8(920)744-02-77.
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