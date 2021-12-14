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Из-за ДТП на выезде из Тулы образовалась пробка

Из-за ДТП на выезде из Тулы образовалась пробка

На развязке через М-2 столкнулись три авто.

Вечером 14 декабря на развязке через автодорогу М-2 «Крым» в районе 192-го км произошло ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, столкнулись Daewoo Matiz, Nissan X-Trail и Toyota Corolla.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель Daewoo Matiz: его автомобиль занесло. По информации на момент публикации новости, в результате автоаварии пострадал 43-летний предполагаемый виновник ДТП. Мужчина получил ушиб головы, но от госпитализации отказался.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:55 +5
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