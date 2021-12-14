новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на матч «Тулицы» и калининградского «Локомотива»
Фото из архива MySlo

Туляков приглашают на матч «Тулицы» и калининградского «Локомотива»

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода.

В субботу, 18 декабря, в МСЦ «Тула-Арена» состоится волейбольный матч между «Тулицей» и «Локомотивом» (Калининградская область).

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода вакцинированного или сертификата переболевшего и паспорта. Приходите поддержать наших девчонок!

Билеты на игру можно приобрести в ТРЦ «Гостиный двор», в палатке «Тульские мероприятия» напротив Городского концертного зала, в кассе «Тула-Арены» и здесь.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
волейболволейбольная Тулицаволейбольный матчматч Тулица - Локомотив
Место
ТулаТула-Арена

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Голосовой ассистент ВТБ стал победителем Национальной банковской премии-2021
Голосовой ассистент ВТБ стал победителем Национальной банковской премии-2021
Из-за ДТП на выезде из Тулы образовалась пробка
Из-за ДТП на выезде из Тулы образовалась пробка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.