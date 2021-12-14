Туляков приглашают на матч «Тулицы» и калининградского «Локомотива»

Фото из архива MySlo

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода.

В субботу, 18 декабря, в МСЦ «Тула-Арена» состоится волейбольный матч между «Тулицей» и «Локомотивом» (Калининградская область).

Посетить игру болельщики смогут только при наличии QR-кода вакцинированного или сертификата переболевшего и паспорта. Приходите поддержать наших девчонок!

Билеты на игру можно приобрести в ТРЦ «Гостиный двор», в палатке «Тульские мероприятия» напротив Городского концертного зала, в кассе «Тула-Арены» и здесь.