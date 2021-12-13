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В Донском семья из трех человек отравилась угарным газом

В Донском семья из трех человек отравилась угарным газом

Прокуратура города Донского организовала проверку по данному факту.

По предварительной информации, из-за неисправности газового оборудования 12 декабря в многоквартирном жилом доме по улице 328-й Стрелковой Дивизии мкр. Центрального города Донского семья из трёх человек, среди которых малолетний ребёнок, отравилась угарным газом. Все члены семьи госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования.

При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:23 0
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