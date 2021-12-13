В Донском семья из трех человек отравилась угарным газом
Прокуратура города Донского организовала проверку по данному факту.
По предварительной информации, из-за неисправности газового оборудования 12 декабря в многоквартирном жилом доме по улице 328-й Стрелковой Дивизии мкр. Центрального города Донского семья из трёх человек, среди которых малолетний ребёнок, отравилась угарным газом. Все члены семьи госпитализированы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования.
При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
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