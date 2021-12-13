Петербургский «Плохой театр» покажет в Туле спектакль «Квадрат»

«Квадрат» — спектакль о 90-х, взрослении и подростковой дружбе на фоне переломного для страны времени. Пьеса представляет собой документальный текст, основанный на воспоминаниях пяти туляков — одноклассников, чьё детство пришлось на рубеж веков. Это спектакль-рейв — между драматическими сценами у зрителей есть возможность врываться в игровое пространство и танцевать с актёрами под хиты девяностых.

Пьеса вошла в шорт-лист драматургического конкурса Ельцин-центра — «Зачем я это помню?». В 2021 году спектакль номинировали на премию «Золотой Софит» за лучший актёрский ансамбль.

«Плохой театр» существует в Санкт-Петербурге уже 5 лет, в 2021 году коллектив получил премию для молодых «Прорыв». Главный режиссёр театра — Дмитрий Крестьянкин — родом из Тулы и свою театральную карьеру начал в Туле. Именно поэтому показ так важен и для Тулы, и для «Плохого театра» — историю впервые покажут на родине героев.

Организатор гастролей — независимый книжный магазин «Свидетель».

Спектакль «Квадрат» (16+)

Жанр: Сторителлинг, который мы заслужили.

Минимальная продолжительность: 2 часа 30 минут.

Премьера состоялась: 3 марта 2021 года.

Команда спектакля:

Драматург и режиссёр — Дмитрий Крестьянкин

Художник — Анастасия Котова

Художник по свету — Сержук Андреев

Звукорежиссёр — Игорь Хонин

Выпускающий продюсер — Анастасия Задорожная

В ролях:

Скрипач — Леон Словицкий

Крест — Никита Виноградов

Босс — Богдан Гудыменко

Борода — Константин Плотников

Лёсик — Александр Худяков