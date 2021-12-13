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Петербургский «Плохой театр» покажет в Туле спектакль «Квадрат»

Петербургский «Плохой театр» покажет в Туле спектакль «Квадрат»

14 декабря «Плохой театр» представит в Concert Hall единственный в стране спектакль о Туле режиссёра Дмитрия Крестьянкина. Начало спектакля в 19.00.

«Квадрат» — спектакль о 90-х, взрослении и подростковой дружбе на фоне переломного для страны времени. Пьеса представляет собой документальный текст, основанный на воспоминаниях пяти туляков — одноклассников, чьё детство пришлось на рубеж веков. Это спектакль-рейв — между драматическими сценами у зрителей есть возможность врываться в игровое пространство и танцевать с актёрами под хиты девяностых.
 
 
Пьеса вошла в шорт-лист драматургического конкурса Ельцин-центра — «Зачем я это помню?». В 2021 году спектакль номинировали на премию «Золотой Софит» за лучший актёрский ансамбль.
 
 
«Плохой театр» существует в Санкт-Петербурге уже 5 лет, в 2021 году коллектив получил премию для молодых «Прорыв». Главный режиссёр театра — Дмитрий Крестьянкин — родом из Тулы и свою театральную карьеру начал в Туле. Именно поэтому показ так важен и для Тулы, и для «Плохого театра» — историю впервые покажут на родине героев.
 
 
Организатор гастролей — независимый книжный магазин «Свидетель».
 
 

Спектакль «Квадрат» (16+)

Жанр: Сторителлинг, который мы заслужили.
Минимальная продолжительность: 2 часа 30 минут.
Премьера состоялась: 3 марта 2021 года.
 
Команда спектакля:
Драматург и режиссёр — Дмитрий Крестьянкин
Художник — Анастасия Котова
Художник по свету — Сержук Андреев
Звукорежиссёр — Игорь Хонин
Выпускающий продюсер — Анастасия Задорожная
 
В ролях:
Скрипач — Леон Словицкий
Крест — Никита Виноградов
Босс — Богдан Гудыменко
Борода — Константин Плотников
Лёсик — Александр Худяков
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:30 0
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