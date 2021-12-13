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Неподалеку от Венева столкнулись самосвал, фура и две легковушки
Фото предоставлены очевидцем

Неподалеку от Венева столкнулись самосвал, фура и две легковушки

Две аварии произошли в 200 метрах друг от друга. По словам очевидца, дорога в этом месте очень скользкая.

Утром 13 декабря в Веневском районе произошло два ДТП. На автодороге P-132 «Золотое Кольцо», неподалеку от села Хавки, столкнулись самосвал и легковой автомобиль, а примерно в 200-х метрах от них — легковушка и фура. При этом последняя развернулась поперек дороги, серьезно осложнив движение.
 
«Вроде бы никто серьезно не пострадал. Дорога в этом месте скользкая, как каток», — рассказал корреспонденту Myslo очевидец, который прислал в редакцию фото с места происшествия.
 
 
Также наш читатель отметил, что проехать мимо фуры на данный момент (10.45) могут только легковые автомобили. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
 
 
 
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