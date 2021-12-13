В Тульской области из-за гололедицы объявлен желтый уровень опасности

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 13 декабря, на дорогах в Тульской области ожидается гололедица. В регионе, как и во всем ЦФО, объявлен желтый уровень погодной опасности.

Рекомендации при гололедице

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и Правила дорожного движения. Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков.