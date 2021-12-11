Аукцион с продажей BMW за 48 млн рублей: ФАС проведёт проверку

В начале декабря госучреждение Тульской области «Сервис» продало на аукционе 15-летний кроссовер BMW X5 с госномером А571МР97. Почти за 48 млн рублей его приобрела компания «Алора».

Пользователи Myslo выяснили, что иномарка с бронированными стёклами ранее принадлежала ЧОПу «Альфа-Вымпел», связанному с экс-губернатором Тульской области Владимиром Груздевым.

Потенциальная покупательница машины Дарья Бабадей направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Женщина утверждает, что порядок уведомления лиц о признании их участниками аукциона был нарушен – соответствующий документ ей вручили в день торгов и просили подписать «задним числом».

Кроме того, женщина указывает, что один из участников торгов покинул аукцион после того, как цена машины достигла 7 млн рублей. Однако в протоколе торгов сказано, что этот же участник был готов приобрести автомобиль за 39241200 рублей. Комиссия тульского УФАС рассмотрит жалобу Дарьи Бабадей 14 декабря.