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Аукцион с продажей BMW за 48 млн рублей: ФАС проведёт проверку

Аукцион с продажей BMW за 48 млн рублей: ФАС проведёт проверку

Поводом для вмешательства надзорного органа стала жалоба, поступившая от потенциальной покупательницы.

В начале декабря госучреждение Тульской области «Сервис» продало на аукционе 15-летний кроссовер BMW X5 с госномером А571МР97. Почти за 48 млн рублей его приобрела компания «Алора».

Пользователи Myslo выяснили, что иномарка с бронированными стёклами ранее принадлежала ЧОПу «Альфа-Вымпел», связанному с экс-губернатором Тульской области Владимиром Груздевым.

Потенциальная покупательница машины Дарья Бабадей направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Женщина утверждает, что порядок уведомления лиц о признании их участниками аукциона был нарушен – соответствующий документ ей вручили в день торгов и просили подписать «задним числом».

Кроме того, женщина указывает, что один из участников торгов покинул аукцион после того, как цена машины достигла 7 млн рублей. Однако в протоколе торгов сказано, что этот же участник был готов приобрести автомобиль за 39241200 рублей. Комиссия тульского УФАС рассмотрит жалобу Дарьи Бабадей 14 декабря.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:15 +2
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