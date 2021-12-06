На улице Металлургов в Туле трамвай переехал женщину

Днем 6 декабря на улице Металлургов в Туле, в районе остановки «Улица Чаплыгина», произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает корреспондент Myslo с места происшествия.

По предварительной информации, трамвай, который следовал в направлении кольца в Криволучье, переехал женщину. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

По нашей информации, погибшей было 38 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, УГИБДД и МЧС. Движение трамваев на данный момент остановлено.

Напомним, в октябре мы писали о женщине с ребенком, которые попали под трамвай на улице Металлургов. ЧП случилось на остановке «Быткомбинат». Мама с полуторагодовалым малышом на руках пересекала проезжую часть и остановилась, чтобы пропустить трамвай, в этот момент ее сбил другой вагон. Ребенок скончался в больнице.