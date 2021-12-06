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На улице Металлургов в Туле трамвай переехал женщину

На улице Металлургов в Туле трамвай переехал женщину

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Днем 6 декабря на улице Металлургов в Туле, в районе остановки «Улица Чаплыгина», произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает корреспондент Myslo с места происшествия.

По предварительной информации, трамвай, который следовал в направлении кольца в Криволучье, переехал женщину. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

По нашей информации, погибшей было 38 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, УГИБДД и МЧС. Движение трамваев на данный момент остановлено.

 

Напомним, в октябре мы писали о женщине с ребенком, которые попали под трамвай на улице Металлургов. ЧП случилось на остановке «Быткомбинат». Мама с полуторагодовалым малышом на руках пересекала проезжую часть и остановилась, чтобы пропустить трамвай, в этот момент ее сбил другой вагон. Ребенок скончался в больнице.

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Трамвай переехал женщину, Фото: 1
Трамвай переехал женщину, Фото: 2
Трамвай переехал женщину, Фото: 3
Трамвай переехал женщину, Фото: 4
Трамвай переехал женщину, Фото: 5
Трамвай переехал женщину, Фото: 6
Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:04 +3
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