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Смертельное ДТП на трассе под Тулой: прокуратура взяла проверку под контроль
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Смертельное ДТП на трассе под Тулой: прокуратура взяла проверку под контроль

При столкновении Kia Ceed и «УАЗ Патриот» погибли два человека.

Накануне, 6 декабря, на 25-м километре дороги «Тула — Белев», рядом с деревней Садки столкнулись Kia Ceed и «УАЗ Патриот». По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель и пассажир Kia погибли на месте аварии. 36-летний водитель внедорожника и его 35-летний пассажир доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По словам и. о. прокурора Ленинского района Дениса Трифанова, сотрудники ведомства взяли на контроль проведение проверки по факту случившегося.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:41 0
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