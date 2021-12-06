Смертельное ДТП на трассе под Тулой: прокуратура взяла проверку под контроль

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

При столкновении Kia Ceed и «УАЗ Патриот» погибли два человека.

Накануне, 6 декабря, на 25-м километре дороги «Тула — Белев», рядом с деревней Садки столкнулись Kia Ceed и «УАЗ Патриот». По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель и пассажир Kia погибли на месте аварии. 36-летний водитель внедорожника и его 35-летний пассажир доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По словам и. о. прокурора Ленинского района Дениса Трифанова, сотрудники ведомства взяли на контроль проведение проверки по факту случившегося.