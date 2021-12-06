новости
новости
Регистрация
Главврач областного онкодиспансера ответит на вопросы туляков

Главврач областного онкодиспансера ответит на вопросы туляков

Пообщаться с Дмитрием Истоминым в прямом эфире можно будет 8 декабря.

В среду, 8 декабря, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы пользователей будет отвечать главный врач Тульского областного онкологического диспансера Дмитрий Истомин.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:13 0
Другие статьи по темам
Событие
Отвечают врачивопросы и ответыпрямой эфир с врачомтульский областной онкодиспансер
Люди
Дмитрий Истомин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как выбрать сладкие новогодние подарки
Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как выбрать сладкие новогодние подарки
Смертельное ДТП на трассе под Тулой: прокуратура взяла проверку под контроль
Смертельное ДТП на трассе под Тулой: прокуратура взяла проверку под контроль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.