Главврач областного онкодиспансера ответит на вопросы туляков
Пообщаться с Дмитрием Истоминым в прямом эфире можно будет 8 декабря.
В среду, 8 декабря, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».
На вопросы пользователей будет отвечать главный врач Тульского областного онкологического диспансера Дмитрий Истомин.
Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.
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