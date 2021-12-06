Главврач областного онкодиспансера ответит на вопросы туляков

Пообщаться с Дмитрием Истоминым в прямом эфире можно будет 8 декабря.

В среду, 8 декабря, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы пользователей будет отвечать главный врач Тульского областного онкологического диспансера Дмитрий Истомин.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.