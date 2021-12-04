Четвертый раз за год: в Ефремове очередная фура врезалась в частный дом

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Ефремов".

Как говорят местные жители, на этом месте постоянно случаются ДТП с большегрузами.

4 декабря примерно в 2 часа ночи в Ефремове на ул. Красноармейской в районе средней школы № 9 произошло ДТП. Фуру занесло на повороте, она врезалась в бетонные блоки, опрокинулась набок и врезалась в частный дом.

В региональной Госавтоинспекции рассказали Myslo, что водителю Volvo была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По словам местных жителей, ДТП стало четвертым на этом участке за последний год.

Большегрузы, разгоняясь от светофора на пересечении Тульского шоссе и ул. Красноармейской, не успевают сориентироваться на скрытый за поворотом «регулировщик» и въезжают в дома.

Чтобы предотвратить аварии на этом месте администрация города решила установить бетонные блоки. У частных домов. Их поставили в августе 2021 года. Об этом писала местная газета «Заря Ефремов».



Фото gazeta-efremov.ru.

Судя по всему, эта мера не очень действенна.