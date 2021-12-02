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На ул. Рязанской в Туле легковушка жестко влетела в большегруз

На ул. Рязанской в Туле легковушка жестко влетела в большегруз

Несмотря на серьезные повреждения авто, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Вечером 2 декабря, напротив дома № 3 по ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, Lada Granta занесло на повороте и она выскочила на полосу встречного движения, где проезжал КамАЗ.
 
К счастью, в момент удара легковушку развернуло и удар в большегруз пришелся задней правой частью. Молодой человек за рулем «Лады» получил различные травмы, но от госпитализации на месте отказался. По его словам, причиной автоаварии стала грязная снежная каша на дороге.
 
 
Напомним, региональное ГИБДД предупредило, что с вечера 2 декабря и в ближайшие дни на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий – обильное выпадение мокрого снега, местами гололедица, возможно образование снежных заносов. Всё это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
 
В сложных метеорологических условиях водители должны выбирать скорость движения, позволяющую полностью контролировать ситуацию на скользкой и обледенелой дороге. Госавтоинспекторы рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:52 +3
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