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В Одессе таможенники задержали контрабандиста с тульским самоваром
Фото: wikimapia.org

В Одессе таможенники задержали контрабандиста с тульским самоваром

Водитель международного автобуса пытался вывезти раритет под сидением.

В Одессе, на контрольно-пропускном пункте «Маяки – Паланка – Удобное» сотрудники таможни задержали водителя автобуса, следовавшего в Молдову. Под сидением он пытался вывезти из страны старинный самовар, изготовленный в конце XIX века на тульской фабрике Баташева. Пресс-служба ведомства сообщила об этом на своей странице в Facebook.

Самовар изготовлен Обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева в Туле до 1898 года. На крышке можно разобрать клеймо и государственный герб.

В отношении водителя автобуса составлен протокол за вывоз антиквариата без декларации и каких-либо разрешительных документов. Ему грозит штраф в размере 100% стоимости самовара с последующей его конфискацией. Культурную, историческую и материальную ценность предмета определит экспертиза.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:40 +1
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Место
ТулаОдесса
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