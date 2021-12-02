В Одессе таможенники задержали контрабандиста с тульским самоваром

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В Одессе, на контрольно-пропускном пункте «Маяки – Паланка – Удобное» сотрудники таможни задержали водителя автобуса, следовавшего в Молдову. Под сидением он пытался вывезти из страны старинный самовар, изготовленный в конце XIX века на тульской фабрике Баташева. Пресс-служба ведомства сообщила об этом на своей странице в Facebook.

Самовар изготовлен Обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева в Туле до 1898 года. На крышке можно разобрать клеймо и государственный герб.

В отношении водителя автобуса составлен протокол за вывоз антиквариата без декларации и каких-либо разрешительных документов. Ему грозит штраф в размере 100% стоимости самовара с последующей его конфискацией. Культурную, историческую и материальную ценность предмета определит экспертиза.