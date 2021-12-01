Фото из архива Myslo.
Зарплата от 70 до 120 тыс. рублей: В Тульской области по объявлению ищут заместителя министра образования
Вакансию опубликовало правительство региона.
В Тульской области требуется заместитель министра образования региона. Соответствующая вакансия опубликована на сайте hh.ru. На этой должности обещают зарплату от 70 до 120 тыс. рублей.
Среди требований указаны следующие:
- высшее образование по укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Образование и педагогика» не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок;
- не менее 4 лет стажа гражданской службы или работы по специальности;
- знание федеральных законов и законов Тульской области, указов Президента РФ и др.
Напомним, также правительство региона ищет человека на должность директора департамента здравоохранения минздрава Тульской области. Обещают зарплату от 100 до 125 тыс. рублей.
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