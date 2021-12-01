Зарплата от 70 до 120 тыс. рублей: В Тульской области по объявлению ищут заместителя министра образования

Фото из архива Myslo.

В Тульской области требуется заместитель министра образования региона. Соответствующая вакансия опубликована на сайте hh.ru. На этой должности обещают зарплату от 70 до 120 тыс. рублей.

Среди требований указаны следующие:

высшее образование по укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Образование и педагогика» не ниже уровня специалитета, магистратуры;

высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок;

не менее 4 лет стажа гражданской службы или работы по специальности;

знание федеральных законов и законов Тульской области, указов Президента РФ и др.

Напомним, также правительство региона ищет человека на должность директора департамента здравоохранения минздрава Тульской области. Обещают зарплату от 100 до 125 тыс. рублей.