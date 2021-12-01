новости
новости
Регистрация
Зарплата от 70 до 120 тыс. рублей: В Тульской области по объявлению ищут заместителя министра образования
Фото из архива Myslo.

Зарплата от 70 до 120 тыс. рублей: В Тульской области по объявлению ищут заместителя министра образования

Вакансию опубликовало правительство региона.

В Тульской области требуется заместитель министра образования региона. Соответствующая вакансия опубликована на сайте hh.ru. На этой должности обещают зарплату от 70 до 120 тыс. рублей.

Среди требований указаны следующие:

  • высшее образование по укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Образование и педагогика» не ниже уровня специалитета, магистратуры;
  • высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок;
  • не менее 4 лет стажа гражданской службы или работы по специальности;
  • знание федеральных законов и законов Тульской области, указов Президента РФ и др.

Напомним, также правительство региона ищет человека на должность директора департамента здравоохранения минздрава Тульской области. Обещают зарплату от 100 до 125 тыс. рублей.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:25 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
министерство образования Тульской областивакансии
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Николай Воробьев: «Единая Россия» всегда готова оказать помощь людям
Николай Воробьев: «Единая Россия» всегда готова оказать помощь людям
«Накажи автохама»: в Туле «находчивый» водитель Renault очень удивил пешеходов
«Накажи автохама»: в Туле «находчивый» водитель Renault очень удивил пешеходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.