новости
новости
Регистрация
Продолжение блокбастера с Человеком-Пауком и история семьи Gucci: последние новинки от «Синема Парк»

Продолжение блокбастера с Человеком-Пауком и история семьи Gucci: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Охотники за привидениями: Наследники» (12+)

С 27 ноября встречайте продолжение культовой франшизы. По сюжету после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.
 

«Вечные» (18+)

В новом блокбастере MARVEL зрители познакомятся с новой командой существ со сверхчеловеческими способностями, также известных как Вечные. Тысячелетиями они жили среди людей, оберегая их и направляя развитие человеческой цивилизации, пока неожиданная трагедия не заставила Вечных выйти из тени, чтобы противостоять одному из самых древних врагов людей.
 
Любишь смотреть фильмы на полную? А еще не успел посмотреть «Вечных»? Тогда это точно для тебя! Смотри фильм «Вечные» в формате IMAX по цене обычного зала!
 

«Лётчик» (12+)

1 декабря премьера экшн-драмы с Петром Фёдоровым и Анной Песковой. Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев подбит вражескими истребителями и раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь домой.
 

«Дом Gucci» (18+)

Смотрите со 2 декабря историю одной из самых знаменитых династий в мире моды от режиссера Ридли Скотта. В ролях Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Леди Гага, Джек Хьюстон, Сальма Хайек.

 

«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)

Встречайте долгожданный блокбастер c 15 декабря и спешите занимать лучшие места! Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен.

 

Расписание и билеты онлайн — по ссылке.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 08:18 −2
Другие статьи по темам
Событие
Синема ПарккиноТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пришёл в полицию с конвертом и конфетами: в Одоеве осудили взяточника
Пришёл в полицию с конвертом и конфетами: в Одоеве осудили взяточника
В центральной части Тулы не будет холодной воды
В центральной части Тулы не будет холодной воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.