Продолжение блокбастера с Человеком-Пауком и история семьи Gucci: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Охотники за привидениями: Наследники» (12+)

С 27 ноября встречайте продолжение культовой франшизы. По сюжету после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.

«Вечные» (18+)

В новом блокбастере MARVEL зрители познакомятся с новой командой существ со сверхчеловеческими способностями, также известных как Вечные. Тысячелетиями они жили среди людей, оберегая их и направляя развитие человеческой цивилизации, пока неожиданная трагедия не заставила Вечных выйти из тени, чтобы противостоять одному из самых древних врагов людей.

Любишь смотреть фильмы на полную? А еще не успел посмотреть «Вечных»? Тогда это точно для тебя! Смотри фильм «Вечные» в формате IMAX по цене обычного зала!

«Лётчик» (12+)

1 декабря премьера экшн-драмы с Петром Фёдоровым и Анной Песковой. Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев подбит вражескими истребителями и раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь домой.