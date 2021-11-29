Продолжение блокбастера с Человеком-Пауком и история семьи Gucci: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Охотники за привидениями: Наследники» (12+)
С 27 ноября встречайте продолжение культовой франшизы. По сюжету после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.
«Вечные» (18+)
В новом блокбастере MARVEL зрители познакомятся с новой командой существ со сверхчеловеческими способностями, также известных как Вечные. Тысячелетиями они жили среди людей, оберегая их и направляя развитие человеческой цивилизации, пока неожиданная трагедия не заставила Вечных выйти из тени, чтобы противостоять одному из самых древних врагов людей.
Любишь смотреть фильмы на полную? А еще не успел посмотреть «Вечных»? Тогда это точно для тебя! Смотри фильм «Вечные» в формате IMAX по цене обычного зала!
«Лётчик» (12+)
1 декабря премьера экшн-драмы с Петром Фёдоровым и Анной Песковой. Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев подбит вражескими истребителями и раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь домой.
«Дом Gucci» (18+)
Смотрите со 2 декабря историю одной из самых знаменитых династий в мире моды от режиссера Ридли Скотта. В ролях Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Леди Гага, Джек Хьюстон, Сальма Хайек.
«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)
Встречайте долгожданный блокбастер c 15 декабря и спешите занимать лучшие места! Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен.
Расписание и билеты онлайн — по ссылке.
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