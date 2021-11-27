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В Заокском обнаружен цех по выращиванию конопли: владелец здания попытался скрыться

В Заокском обнаружен цех по выращиванию конопли: владелец здания попытался скрыться

Цех удалось обнаружить совершенно случайно.

Алексей Бирюков, представитель компании, у которой хранится оборудование в пос. Заокский в здании №22 по ул. Московская, приехал сегодня утром с инспекцией. 

– Я приехал на наше предприятие с инспекцией оборудования для производства биокомпонентов из сибирской лиственницы и случайно обнаружил в этом же здании цех, в котором как оказалось выращивается конопля. Увидел разбитое окно в здании и пошел посмотреть, что через него увидел целую плантацию конопли несколько метров высотой. Позвонил по 112 в дежурную часть и сообщил о находке, – рассказал Myslo Алексей Бирюков.

По словам мужчины, на место приехал участковый. В этот момент один из владельцев здания предпринял попытку скрыться. За ним начала была погоня.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что «сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства».

Стражи порядка определят, содержит ли эта конопля запрещенные вещества. Напомни, в прошлом году в Щекинском районе было обнаружено целое конопляное поле. Но после стало понятно, этот сорт можно свободно выращивать, потому что он не содержит наркотических и психотропных веществ.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:50 −1
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ЗаокскийТульская область
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