ДТП-«жестянка» остановило движение трамваев в центре Тулы

Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Советской.

Около получаса назад на пересечении ул. Советской и Дзержинского столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Рено Логан».

По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших, если не считать пострадавшими пассажиров трамваев, которые лишились возможности продолжить поездку.

Движение трамваев остановлено в обе стороны. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.