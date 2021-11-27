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ДТП-«жестянка» остановило движение трамваев в центре Тулы

ДТП-«жестянка» остановило движение трамваев в центре Тулы

Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Советской.

Около получаса назад на пересечении ул. Советской и Дзержинского столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Рено Логан». 

По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших, если не считать пострадавшими пассажиров трамваев, которые лишились возможности продолжить поездку.

Движение трамваев остановлено в обе стороны. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:02 +3
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