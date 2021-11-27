ДТП-«жестянка» остановило движение трамваев в центре Тулы
Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Советской.
Около получаса назад на пересечении ул. Советской и Дзержинского столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Рено Логан».
По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших, если не считать пострадавшими пассажиров трамваев, которые лишились возможности продолжить поездку.
Движение трамваев остановлено в обе стороны. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
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